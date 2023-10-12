Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган назвал условие для урегулирования палестино-израильского конфликта

Эрдоган: мир на Ближнем Востоке возможен при признании независимости Палестины

close
100%
Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Единственным способном урегулировать текущий конфликт на Ближнем Востоке является признание Палестины независимым государством. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Глава республики сделал такое заявление в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. При этом он подчеркнул, что Анкара принимает все возможные меры для скорейшего завершения боевых действий в регионе.

«Наш президент заявил, что основой решения проблемы является выполнение обещаний, данных Палестине, и лидерство международного сообщества в создании независимого, суверенного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — указано в сообщении, распространенном администрацией турецкого лидера.

В то же время Эрдоган отметил, что его страна готова взять на себя роль посредника при урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС нанесли удары по израильской территории, выпустив несколько тысяч ракет. Тогда же представители движения заявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

После этого в Израиле было введено чрезвычайное положение. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на действия ХАМАС сообщила о начале собственной операции, получившей название «Железные мечи». «Газета.Ru» следит за развитием событий в регионе.

Ранее в Израиле рассказали, сколько бомб армия страны сбросила на сектор Газа после эскалации конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий