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Макрон обратится к нации на фоне роста антисемитизма во Франции

Reuters: Макрон обратится к нации из-за роста антисемитизма во Франции

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с лидерами политических партий, а также обратится к нации по телевидению, чтобы призвать к единству, так как в стране наблюдается увеличение проявлений антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как пишет Reuters, во Франции проживает самое большое в Европе мусульманское и еврейское население, а конфликт Израиля и Палестины в прошлом способствовал росту напряжения между сообществами.

Глава МВД страны Жеральд Дарманен на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной отметил рост ненависти в социальных сетях и прямых угроз, пишет Reuters.

«Произошло более сотни антисемитских действий… Но также оскорбления... и люди, арестованные с ножом на входе в школу или синагогу, а также пролетавший над еврейским местом богослужения беспилотник», — сказал он.

Телевизионное выступление Эммануэля Макрона запланировано в 21:00 мск.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ФРГ намерены запретить в стране деятельность движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun.

Кроме того, Шольц назвал постыдным отсутствие ясной реакции властей Палестины на атаку ХАМАС. Он пообещал пересмотреть сотрудничество с палестинскими территориями и решить вопрос о возможном сокращении финансовой помощи.

Ранее президент ФРГ возмутился поддержкой ХАМАС на улицах Берлина.

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