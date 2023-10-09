Президент ФРГ возмутился поддержкой ХАМАС на улицах Берлина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его «пугает и взывает отвращение» поддержка ХАМАС на улицах Берлина. Заявление прозвучало после того, как в столице ФРГ прошел митинг в поддержку атаки этого движения на Израиль. Его слова приводит издание Tagesschau.

По словам Штайнмайера, любой, кто «аплодирует террору» не только унижает пострадавших, но также попирает человеческое достоинство и немецкую конституцию.

Ранее в Берлине задержали 40 человек на протестах сторонников Палестины против Израиля. Сообщается, что в митинге участвовали 65 человек, которые приветствовали происходящее из антисемитских побуждений.

По имеющимся данным, возбуждено шесть уголовных дел и 36 дел об административных правонарушениях. Отмечается, что участники митинга предприняли попытку нападения на полицейского.

Митинг был санкционирован, его участники скандировали лозунги против Израиля, размахивали палестинскими флагами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», в ходе которой вошли в приграничные районы рядом с сектором Газа. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Шольц заявил, что антиизраильские митинги в Германии являются неприемлемыми.