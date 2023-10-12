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В Германии назвали предпосылки атаки ХАМАС на Израиль

Шольц: атака ХАМАС на Израиль была бы невозможна без поддержки Ирана

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Jana Rodenbusch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления с правительственным заявлением в Бундестаге по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что атака ХАМАС на Израиль была бы невозможна без поддержки, оказанной организации в последние годы Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Без поддержки Ирана на протяжении последних нескольких лет ХАМАС не смог бы осуществить эту атаку <...> Ликующие заявления иранского режима достойны презрения. Руководство Тегерана показывает свое истинное лицо», — пояснил Шольц.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ выразил надежду, что после прекращения огня Палестина и Израиль вернутся к выполнению резолюций ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были в организации одобрены.

Он добавил, что Россия выступает за то, чтобы это произошло немедленно.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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