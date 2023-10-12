Лавров выступил за создание государства Палестина после завершения конфликта

Россия надеется, что после прекращения огня Палестина и Израиль вернутся к выполнению резолюций ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были в организации одобрены. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы это произошло немедленно.

Министр напомнил, что на протяжении десятилетий решение Организации Объединенных Наций о создании государства Палестина саботируется, прежде всего, со стороны США, «которые хотят монополизировать, узурпировать посреднические усилия».

По словам Лаврова, Соединенные Штаты пытаются оттеснить Россию, ООН и Евросоюз, тем самым они срывают работу «квартета» международных посредников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в тот же день ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.