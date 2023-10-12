В МИД РФ заявили, что в США не могли не знать о подготовке нападения на Израиль

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что США, которые обладают широкой разведывательной сетью на Ближнем Востоке, во владении которых в том числе находятся космические спутники, не могли не знать о подготовке нападения радикальным палестинским движением ХАМАС на Израиль.

Дипломат в эфире «Соловьев Live» отметила, что операция ХАМАС осуществлялась не точечно, но масштабно и с задействованием таких возможной, приготовление к которым невозможно было не заметить со спутников.

Захарова напомнила, что Соединенные Штаты также следят за всем, что происходит в киберпространстве на Ближнем Востоке, на за год (СМИ сообщали, что ХАМАС готовил атаку в течение года) американцы не отследили ситуацию и не передали информацию ближайшему союзнику.

«Никак так не могло получиться, такого быть не могло», — подчеркнула представитель МИД РФ.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.