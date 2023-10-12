В США узнали, что Иран не ожидал атаки ХАМАС на Израиль

Иран не знал о готовящемся нападении радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

По данным издания, иранские власти не скрывали своего удивления, узнав о нападении. По словам нескольких американских чиновников, эта информация усилила сомнения Вашингтона относительно того, что именно Иран сыграл прямую роль в планировании нападения на Израиль. Доказательств этому не нашли.

Официальные лица США заявили, что разведка продолжает расследование относительно возможной причастности Ирана или другого государства к атаке ХАМАС.

Как утверждает NYT, Иран на протяжении многих лет поставлял ХАМАС большое количество оружия и оказывал поддержку. В частности, большая часть компонентов, которые радикальное движение использует для создания ракет, поступает из Ирана, а затем контрабандой переправляется через Синайский полуостров в подземные туннели, ведущие в сектор Газа. В США считают, что из-за этого Тегеран можно назвать соучастником палестинских боевиков, но все же это не означает прямую вовлеченность и планирование нападения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.