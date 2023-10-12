Стало известно о попытках США и Европы оказать давление на президента Палестины

США и европейские страны пытались давить на президента Палестины Махмуда Аббаса, чтобы он осудил военную операцию палестинского движения ХАМАС, однако он отказался это делать. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации палестинского лидера.

По словам источника, Соединенные Штаты и Европа также «пригрозили прекратить помощь палестинской автономии».

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин обвинил США в разжигании конфликта между Израилем и Палестиной.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.