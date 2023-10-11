Нетаньяху сообщил о телефонном разговоре с Байденом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вновь провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом по вопросам израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Я только что поговорил с президентом Байденом и поблагодарил его за мощные слова поддержки, которые он высказал после нашей последней беседы вчера, и за его безоговорочную поддержку Государству Израиль», — сказал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль «актом терроризма», и заявил, что у израильской стороны «есть полное право» ответить на них. Он подчеркнул, что американская сторона поддерживает Израиль, заботится о том, чтобы у Тель-Авива было все необходимое для того, чтобы позаботиться о своих гражданах, защитить себя и ответить на нападение. Байден также предостерег любую третью страну или организацию от попыток воспользоваться обострением конфликта между Палестиной и Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».