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Путин рассказал о реализации проекта транспортного коридора «Север--Юг»

Путин: подготовка реализации проекта «Север--Юг» завершается

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Павел Бедняков/РИА Новости

У России есть договоренности со всеми участниками проекта транспортного коридора «Север--Юг», интерес к нему проявили и Туркменистан и Казахстан, сообщил на заседании Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин.

«Север — Юг» — транспортный коридор между Россией, Индией, Ираном и соседними странами, от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. км. В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по завершению последнего участка железной дороги западного маршрута «Север--Ю» — Решт-Астара в Иране.

«С Ираном документы соответствующие имеются, с Азербайджаном, сейчас я буду встречаться с президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым в рамках саммита СНГ в Киргизии», — сказал Путин.

По его словам, подготовка реализации проекта завершается, для этого создается специальный консорциум.

Как заявлял зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев, завершение проекта «Север-Юг» станет логистической революцией в Евразии и мире. Эксперт подчеркнул, что строительство и запуск железной дороги из иранского Решта в азербайджанскую Астару — последнего железнодорожного участка международного транспортного коридора «Север-Юг» — очень выгодны России и Ирану.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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