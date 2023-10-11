Король Иордании назвал условия для завершения арабо-израильского конфликта

Арабо-израильский конфликт необходимо урегулировать путем заключения мирного договора, заявил король Иордании Абдалла II, передает ТАСС. По его словам, подобный документ должен учитывать права палестинцев.

«Арабо-израильский конфликт должен быть завершен всеобъемлющим соглашением о мире, которого невозможно достичь без реализации законных прав палестинского народа», — пояснил Абдалла II, выступая в парламенте Иордании с тронной речью.

Он добавил, что Иордания призывает к формированию независимой Палестины. Иорданский король подчеркнул, что столицей этого государства должен стать Восточный Иерусалим.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Тель-Авив начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

Ранее в Нидерландах испугались «тени Кремля» в конфликте ХАМАС и Израиля.