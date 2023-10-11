Военный эксперт предрек скорое сокращение западной помощи Киеву

США и коллективный Запад продолжают накачивать Украину деньгами и оружием, но долго это продолжаться не может, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Как только поток средств прекратится, а такие тенденции уже есть, все это закончится крайне плачевно и плохо для украинцев», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что украинцы по-прежнему не понимают, что Запад их просто использует, вводя в сознание ложные ценности.

Украинский президент Владимир Зеленский уже выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание Запада к Киеву может уменьшиться. Он подчеркнул, что если помощь Украине прервется, то время будет играть на стороне России.

Тем временем, члены Республиканской партии в палате представителей конгресса США не проявили энтузиазма по поводу идеи связать военные транши для Украины с поддержкой Израиля.

Ранее в сети высмеяли Зеленского после его слов про Израиль.