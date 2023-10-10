В МИД РФ призвали ООН сыграть активную роль в разрешении конфликта вокруг Израиля

Россия уверена, что ООН, генеральный секретарь и председатель Совета Безопасности ООН, которым сейчас является Бразилия, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти вариант преодоления конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

По его словам, работа «ближневосточного квартета» была заблокирована Соединенными Штатами в последние годы.

Дипломат заявил, что произошедшая вспышка напряженности на Ближнем Востоке во многом является результатом того, что США пытались монополизировать достижение урегулирования в регионе и подменить его «какими-то сделками».

Вершинин подчеркнул, что Россия готова к любой работе и консультациям, но разблокировать работу механизма, в котором входящие в него стороны не хотят этого, невозможно.

Дипломат добавил, что РФ всегда поддерживала и продолжит поддерживать коллективные усилия по урегулированию конфликтов.

Также в этот день сообщалось, что в ХАМАС признали достойной позицию России в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.