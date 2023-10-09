Президент Израиля призвал все страны признать ХАМАС террористической организацией

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал Все страны должны громко и четко осудить действия боевиков ХАМАС, как когда-то осудили террористов ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, на сегодняшний день обе эти организации стали почти одинаковыми. Он также призвал государства, которые не признали ХАМАС террористической организацией, сделать это.

Герцог также заявил, что ХАМАС несет полную ответственность за благополучие заложников, которых он захватил, и призвал работать над их немедленным возвращением на родину.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента Израиля Ицхака Герцога руководствоваться здравым смыслом и не обострять ситуацию в регионе, сообщила канцелярия турецкого лидера.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.