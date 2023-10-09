Экс-спикер Маккарти назвал атаку ХАМАС на Израиль «провалом» в том числе и США

Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что вторжение радикальной группировки ХАМАС стало «провалом» в том числе и Вашингтона, передает Reuters.

По его мнению, США необходимо «максимизировать» давление на Иран, который может быть причастен к нападению, в том числе заморозить $6 млрд и ввести жесткие ограничения против ее нефтедобывающей промышленности.

Ранее официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол».

Среди запросов израильских официальных лиц к Вашингтону издание перечисляет просьбы о пополнении ракет-перехватчиков для «Железного купола», бомб малого диаметра, боеприпасов для пулеметов. Кроме того, в статье упоминается активизация сотрудничества в обмене разведанными.

По данным источников газеты, вашингтонская администрация намерена объединить военную помощь Израилю и Украине в один запрос, который в ближайшее время будет отправлен в конгресс.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.