Посол Израиля прокомментировал атаку ХАМАС

Посол Израиля в Российской Федерации Александр Бен Цви признал, что наступление ХАМАС было допущено из-за ошибок израильской стороны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, была «какая-то ошибка».

Дипломат считает, что когда все это закончится, то будет проведено расследование, чтобы выяснить, что «там действительно произошло».

До этого Бен Цви заявил, что Израиль не обладает сведениями о том, что переданное Украине оружие оказалось в руках ХАМАС.

Также Бен Цви заявил, что Израиль исходит из того, что призывы к переговорам не являются решением сложившейся ситуации, необходимо сначала определить их содержание.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.