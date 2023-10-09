В Европарламенте предрекли новую волну миграции в ЕС из-за войны в Израиле

Депутат Европарламента от Польши Адам Белан заявил, что события в Израиле инициируют новую волну беженцев в Европу, миграционное давление на Европейский союз (ЕС) станет гораздо сильнее. Об этом он заявил Польскому агентству печати.

«Любая неразбериха или война на Ближнем Востоке <…> будет означать волну беженцев, которые захотят попасть в Европу через Средиземное море. Это миграционное давление будет гораздо сильнее», — заявил Белан.

Он отметил, что в связи с войной в Израиле ЕС будет оказывать давление на страны организации с целью обеспечивать соблюдение механизмов принудительного переселения мигрантов.

До этого ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что 73 тыс. палестинцев покинули сектор Газа после начала войны ХАМАС с Израилем.

Отмечается, что беженцы остаются на территории сектора Газа, но укрываются на территории помещений БАПОР в школах.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в Турции опровергли сообщения о наплыве беженцев из Ирана из-за эскалации в Израиле.