В Турции опровергли сообщения о наплыве беженцев из Ирана из-за эскалации в Израиле

Власти Турции опровергли сообщения о якобы наплыве беженцев из Ирана из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщают РИА Новости

Ранее в соцсетях распространилась информация, что на пограничном пункте Ван Сарай Капыкёй произошла давка, так как из Ирана в Турцию якобы хлынул поток беженцев в связи с событиями в секторе Газа.

В заявлении Центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям Администрации президента Турции уточнили, что опубликованные фото сделаны на пограничном пункте Рази в Иране 3 октября 2023 года.

«В первую неделю октября граждане Ирана приезжали в Турцию с туристическими целями в связи с четырехдневным государственным праздником в Иране», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что на погранпункте Капыкёй «нет загруженности в связи с событиями в секторе Газа».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.