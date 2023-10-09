Президент Ирана одобрил действия Палестины в конфликте с Израилем

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран полностью поддерживает действия палестинского движения ХАМАС в нынешнем витке конфликта с Израилем. Об этом сообщает агентство Fars.

По его мнению, «славная операция бойцов Палестины на оккупированных территориях является воплощением 70-летней мечты палестинской нации и всей исламской уммы».

Президент Ирана подчеркнул, что наблюдаются «блестящие и впечатляющие победы» палестинцев. Он считает, что все исповедующие ислам народы вскоре смогут помолиться в мечети Аль-Акса.

До этого Белый дом назвал преждевременным заявление о причастности Ирана к атаке на Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.