Путин обсудит с премьером Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 10 октября, в Кремле проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и обсудит с ним ситуацию на Ближнем Востоке, а также развитие российско-иракского сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что на встрече планируется обстоятельно рассмотреть вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня, прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке.

До этого президент РФ Владимир Путин намерен принять участие в Российской энергетической неделе и провести переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Планируется, что на новой неделе Путин направится с визитом в Бишкек на саммит СНГ. Также президент РФ будет посещать российскую авиабазу «Кант».

Международный форум «Российская энергетическая неделя» организован будет в московском ЦВЗ «Манеж» с 11 по 13 октября.

Саммит СНГ устроят в Бишкеке 13 октября под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».