На Украине пригрозили неприятным разговором предложившему переговоры с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Forbes, что тому, кто поднимает с ним тему переговоров с Россией, грозит «неприятный разговор».

«Если кто-нибудь решится со мной о таком говорить, у нас будет неприятный разговор», — сказал он.

Ранее Кулеба заявил, что президентские выборы в США грозят нарастанием сложностей в отношениях Киева и Вашингтона.

Он заявил, что высокопоставленные представители США, в том числе президент Джо Байден вместе с лидерами Республиканской и Демократической партий, не ставят под сомнения важность продолжения поддержки Киева.

В последнее время на Западе указывали на риск прекращения финансовой поддержки Украины со стороны США из-за споров в конгрессе. В частности, это связано с тем, что в палате представителей сторонники отказа от дополнительной помощи Киеву из Республиканской партии добились отставки спикера Кевина Маккарти.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.