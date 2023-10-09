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Лавров заявил, что между Сирией и Турцией наблюдается прогресс по нормализации

Лавров заявил о небольшом прогрессе по нормализации между Сирией и Турцией

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва наблюдает небольшой прогресс в нормализации связей между Сирией и Турцией. Об этом он заявил по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом, сообщает ТАСС.

«Есть небольшое продвижение в нормализации связей между Сирией и Турцией», — заявил он.

Также Лавров заявил, что Россия готова эвакуировать из Палестины и Израиля всех, кто пожелает покинуть эти страны в связи с конфликтом. Дипломат отметил, что в Израиле проживает огромное количество российских граждан, и власти РФ озабочены их судьбой в текущей ситуации.

9 октября министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что турецкая авиация за первую неделю октября ликвидировала более 150 членов террористических организаций в Сирии и Ираке. По его словам, были уничтожены объекты террористов и источники доходов организаций.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только при условии независимости Палестины возможно обеспечить мир на Ближнем Востоке.

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