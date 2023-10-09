В Еврокомиссии оценили влияние конфликта в Израиле на помощь Украине

Эскалация палестино-израильского конфликта никак не повлияет на отправку Украине помощи от Евросоюза. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС», — указал он.

Мамер утверждает, что в этом не присутствует и доли сомнения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в Киеве дали прогноз по срокам вступления в НАТО.