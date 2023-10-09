В Кремле прокомментировали события в Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт, обострившийся в минувшие выходные.

«Здесь вряд ли что-то можно добавить и следует что-то добавлять к заявлению, которое было сформулировано нашим Министерством иностранных дел. Мы крайне обеспокоены», — сказал представитель Кремля.

По его словам, российская сторона уверена в том, что необходимо как можно скорее выводить ситуацию в Израиле и Палестине в мирное русло.

Песков подчеркнул, что продолжение такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием палестино-израильского конфликта.

«Это большая опасность для региона, поэтому мы крайне обеспокоены», — подытожил пресс-секретарь российского президента.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.