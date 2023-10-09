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В Кремле оценили предсказание Жириновского про Украину

Песков: забудут про Украину или нет, но цели СВО будут достигнуты

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать «предсказание» покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которое распространилось в сети на фоне последних событий в Израиле.

В 2019 году в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» политик заявил, что к 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт и «все забудут, что такое Украина». По его словам, речь идет о грядущей Третьей мировой войне.

Песков ответил, что Жириновский делал много точных, содержательных политических заявлений и что Кремль с большой тревогой следит за событиями на Ближнем Востоке и в Израиле — это предмет особой озабоченности Москвы в эти дни.

«Что касается того, забудут или не забудут про Украину, еще раз повторю: специальная военная операция продолжится и цели ее будут достигнуты», — резюмировал представитель Кремля.

Как заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, на фоно обострения палестино-израильского конфликта США придется работать на два фронта.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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