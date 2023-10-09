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Французская газета написала о разрушении образа Израиля

Le Figaro: после атаки ХАМАС Израиль лишился образа непобедимой крепости

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Amir Cohen/Reuters

Французская газета Le Figaro пишет, что в краткосрочной перспективе Израиль на Ближнем Востоке будет восприниматься иначе, чем до нынешнего обострения.

По мнению авторов статьи, после эскалации конфликта можно сделать вывод, что народы Ближнего Востока были «ошеломлены» медийным изображением палестинцев, которые проникли в Израиль и смогли занять там позиции.

В публикации отмечается, что такое изображение события противоречит образу «непобедимой израильской крепости».

«В краткосрочной перспективе именно этот образ, беспрецедентный со времен другого «октябрьского сюрприза» — войны Судного дня 1973 года — останется в сознании людей на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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