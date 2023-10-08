Эрдоган обсудит с правительством меры по решению конфликта в Израиля

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудит 9 октября с правительством шаги по урегулированию ситуации в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в администрации турецкого лидера.

«Завтра в резиденции господина президента в Бештепе состоится заседание кабинета министров. Основная повестка социально-экономическая, но, конечно же, будет дана оценка внешнеполитическим событиям. Господин президент следит за ситуацией в Израиле, обсудит с кабмином дипломатические усилия, которые может предпринять Анкара для урегулирования ситуации», — сообщили в администрации Эрдогана.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.