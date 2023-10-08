МИД Израиля перевел свои дипмиссии в режим повышенной готовности

Министерство иностранных дел Израиля принял решение перевести все свои дипмиссии в режим повышенной готовности. Об этом сообщает портал Ynet.

«Министерство заявило, что поместило все израильские дипломатические миссии в мире в режим повышенной готовности, и дипломатам велели укрыться дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для того чтобы покинуть здание сотрудникам дипмиссий необходимо получать разрешение от служб безопасности.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ХАМАС пообещал «болезненные» удары по Израилю.