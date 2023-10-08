Стало известно, от какого события зависит американская помощь Украине

Обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон заявила, что выборы спикера палаты представителей представляют серьезную опасность для Украины.

«Будущее помощи Украине висит на волоске, поскольку республиканцы в палате представителей обсуждают, кто будет следующим спикером», — сообщила Уотсон.

Она отметила, что от выбора спикера будет зависеть объем оказываемой Украине помощи.

По ее словам, уменьшение поддержки Украины среди республиканцев отражает настроения американского общества.

До этого бывший спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, республиканец от штата Калифорния, не подтвердил слухи о намерении сложить полномочия конгрессмена. Согласно информации телеканала, Маккарти останется на посту до окончания срока своих полномочий в январе 2025 года. Он также намерен переизбраться в 2024 году.

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