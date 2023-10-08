Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, от какого события зависит американская помощь Украине

CBS News: будущее Украины зависит от выборов спикера палаты представителей США

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон заявила, что выборы спикера палаты представителей представляют серьезную опасность для Украины.

«Будущее помощи Украине висит на волоске, поскольку республиканцы в палате представителей обсуждают, кто будет следующим спикером», — сообщила Уотсон.

Она отметила, что от выбора спикера будет зависеть объем оказываемой Украине помощи.

По ее словам, уменьшение поддержки Украины среди республиканцев отражает настроения американского общества.

До этого бывший спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, республиканец от штата Калифорния, не подтвердил слухи о намерении сложить полномочия конгрессмена. Согласно информации телеканала, Маккарти останется на посту до окончания срока своих полномочий в январе 2025 года. Он также намерен переизбраться в 2024 году.

Ранее Business Insider объяснил, как Путин сыграл на усталости Запада от Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий