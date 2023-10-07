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Байден поручил помощникам активизировать контакты с Израилем и Палестиной

Байден поручил активизировать контакты в регионе на фоне эскалации в Израиле

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден поручил поручил помощникам активизировать контакты с представителями Израиля, Палестиной и странами Европы. Об этом он заявил во время своего выступления в Белом доме, передает ТАСС.

Он отметил, что ранее заверил израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в готовности Соединенных Штатов оказать поддержку стране. Байден добавил, что поручил сотрудникам американской администрации поддерживать контакт с Израилем, чтобы удостовериться, что у страны есть все необходимое.

«Я также поручил моим помощникам поддерживать постоянные контакты с лидерами в регионе, включая Египет, Турцию, Катар, Саудовскую Аравию и Иорданию, Оман, ОАЭ, а также наших европейских партнеров и палестинскую администрацию», — сказал президент.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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