Ливанская партия «Хезболлах» заявила о законности действий палестинских бойцов

Ливанская шиитская партия «Хезболлах» заявила, что находится в прямом контакте со штабами палестинцев в секторе Газа и других районах и что их действия законны, передает телеканал Al Mayadeen.

Партия назвала операцию «Наводнение Аль-Аксы», начатую ХАМАС против Израиля, «крупномасштабной героической операцией», обещающей всеобъемлющую победу. В заявлении подчеркивается, что действия бойцов палестинского сопротивления «в ответ на преступления израильских властей и поселенцев» вполне законны. «Хезболла» также призвала народы арабских стран поддержать палестинский народ.

В тексте заявления указано, что вооруженное крыло «Хезболлах» пристально следит за столкновениями между палестинцами и израильской армией.

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Затем в приграничные районы Израиля вторглись палестинские радикалы ХАМАС.

В Израиле объявили чрезвычайное положение. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС.

Военное крыло ХАМАС, в свою очередь, объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Аксы».

По данным The Times of Israel, ссылающегося на минздрав Израиля, число погибших израильтян от эскалации конфликта составило около 100, раненых — около 1000.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.