Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о готовности России к проектам в энергетическом секторе

Путин сообщил, что РФ открыта к сотрудничеству в сфере энергетики

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в настоящий момент открыта к сотрудничеству в сфере энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будем стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива», — пояснил Путин.

Известно, что Путин вместе с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым примет участие в церемонии, в ходе которой планируется запустить поставки российского газа в эти две страны.

Про роль данного проекта Путин упоминал ранее, после переговоров с Мирзиёевым, находившимся в России с официальным визитом. Как заметил президент РФ, перед этим в Центральную Азию газ российского производства никогда не направлялся.

До этого аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитоновподчеркивал, что Россия может быть балансирующим поставщиком газа в Европе.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий