Путин рассказал о готовности России к проектам в энергетическом секторе

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в настоящий момент открыта к сотрудничеству в сфере энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будем стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива», — пояснил Путин.

Известно, что Путин вместе с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым примет участие в церемонии, в ходе которой планируется запустить поставки российского газа в эти две страны.

Про роль данного проекта Путин упоминал ранее, после переговоров с Мирзиёевым, находившимся в России с официальным визитом. Как заметил президент РФ, перед этим в Центральную Азию газ российского производства никогда не направлялся.

До этого аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитоновподчеркивал, что Россия может быть балансирующим поставщиком газа в Европе.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.