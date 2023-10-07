Украине предрекли «много трагедий» в ближайшие месяцы

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Украину в ближайшие месяцы ожидает «много трагедий». В своем Telegram-канале он призвал население страны позаботиться о своей безопасности, чтобы не оказаться в политических играх Киева.

«В Украине в ближайшие месяцы произойдет много трагедий. Простому народу стоит задуматься о своей безопасности, чтобы не оказаться в грязной политической игре киевского режима», — сообщается в публикации.

До этого Николай Азаров сообщал, что государства Запада готовятся прекратить поставки Украине любой помощи из-за масштабной коррупции властей этой страны.

Политик обращает внимание, что в последнее время зарубежные издания «сделали разворот на 180 градусов» и перестали молчать о бесчинстве руководства Украины, в том числе о коррупции.

По мнению Азарова, все эти процессы похожи на подготовку общественности к необходимости прекращения поставок помощи Украине из-за тотальной коррупции и отсутствия демократических основ в стране.

Ранее в США заявили об усталости украинцев от конфликта с Россией.