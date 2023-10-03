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Экс-премьер Украины предупредил Киев о скором прекращении помощи со стороны Запада

Экс-премьер Украины Азаров: на Западе готовятся прекратить помощь Киеву

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Ivan Sekretarev/AP

Страны Запада готовятся прекратить поставки Украине любой помощи из-за масштабной коррупции властей этой страны. Такой позиции придерживается бывший премьер-министр Украины (2010-2014гг.) Николай Азаров, о чем он написал в своем Telegram-канале.

Политик обращает внимание, что в последнее время зарубежные издания «сделали разворот на 180 градусов» и перестали молчать о бесчинстве руководства Украины, в том числе о коррупции.

По мнению Азарова, все эти процессы похожи на подготовку общественности к необходимости прекращения поставок помощи Украине из-за тотальной коррупции и отсутствия демократических основ в стране.

При этом офис президента Украины Владимира Зеленского продолжает считать, что на Западе не замечают проблем в республике, добавил экс-премьер.

На этой неделе Николай Азаров также заявлял, что население Украины сократилось до 23 млн человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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