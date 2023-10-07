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Президент Палестины Аббас возглавил экстренное совещание с официальными лицами

Президент Палестины Аббас: палестинцы вправе самообороняться от войск Израиля

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Палестины Махмуд Аббас возглавил экстренное совещание с официальными лицами и руководителями органов безопасности страны на фоне военных столкновений с Израилем. Об этом сообщает агентство WAFA.

Отмечается, что Аббас приказал обеспечить защиту палестинского народа, подчеркнув право палестинского народа на самооборону от израильских войск.

Президент также дал указание «обеспечить все, что необходимо, для укрепления стойкости палестинского народа в борьбе с преступлениями, совершаемыми израильскими оккупационными бандами».

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

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Война в Израиле
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