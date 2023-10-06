Посольство КНР в США прокомментировало возможность встречи Си и Байдена

Посольство КНР в США заявило, что Пекин и Вашингтон поддерживают связь по теме двусторонних контактов и консультаций. Таким образом в дипмиссии прокомментировали возможность встречи президента КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

«Китаю и США следует работать в одном направлении, устранять препятствия и урегулировать разногласия за счет конкретных действий, развития диалога и расширения сотрудничества в духе доброй воли», — заявили в представительстве КНР.

3 октября издание Bloomberg писало, что делегация американских сенаторов на следующей неделе прибудет в Китай, где рассчитывает провести встречу с главой государства Си Цзиньпином.

По словам члена верхней палаты конгресса США от штата Айдахо Майка Крапо, в состав делегации войдут представители обеих партий — Демократической и Республиканской. Также ожидается, что в КНР отправится руководитель демократического большинства в сенате США Чак Шумер.

Если парламентариям удастся добиться проведения переговоров с китайским лидером, одной из ключевых тем обсуждения станет деятельность компании Micron Technology.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.