Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ раскритиковал премьера Канады Трюдо за выкрикивание украинского лозунга

Посол Степанов: Трюдо топчет память канадских борцов с нацизмом

close
100%
Blair Gable/Reuters

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо топчет память о подвигах канадцев, сражавшихся в составе антигитлеровской коалиции, публично выкрикивая «бандеровские лозунги». Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал произнесение главой канадского правительства лозунга «Слава Украине» во время конференции в Швейцарии.

«Посольство [России] не раз обращало внимание канадских официальных лиц на нацистский характер этого лозунга, изобретенного бандеровцами в подражание лозунгу «Хайль Гитлер». Говорили об этом и публично, но специфика сегодняшней политической жизни в «оттавском пузыре» такова, что приоритет безусловной поддержки режима в Киеве открывает шлюзы вседозволенности», — сказал Степанов.

Дипломат также напомнил, как вице-премьер Канады Христя Фриланд позировала с флагом Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА) и Украинской национальной ассамблеи - Украинской народной самообороны (УНА-УНСО (организация запрещена в России).

До этого агентство РИА Новости сообщало, что главы нескольких делегаций на конференции по Украине в Швейцарии выкрикивали «бандеровские лозунги» во время съемки группового фото.

15 июня агентство Bloomberg писало, что конференция по Украине в Швейцарии может не привести к мирному урегулированию конфликта. Отмечалось, что в Швейцарии не будет дипломатов из Китая, а уровень представительства стран — членов БРИКС говорит о безнадежных попытках украинской стороны привлечь на свою сторону государства глобального Юга.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о конференции по Украине в Швейцарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами