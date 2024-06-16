Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо топчет память о подвигах канадцев, сражавшихся в составе антигитлеровской коалиции, публично выкрикивая «бандеровские лозунги». Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал произнесение главой канадского правительства лозунга «Слава Украине» во время конференции в Швейцарии.

«Посольство [России] не раз обращало внимание канадских официальных лиц на нацистский характер этого лозунга, изобретенного бандеровцами в подражание лозунгу «Хайль Гитлер». Говорили об этом и публично, но специфика сегодняшней политической жизни в «оттавском пузыре» такова, что приоритет безусловной поддержки режима в Киеве открывает шлюзы вседозволенности», — сказал Степанов.

Дипломат также напомнил, как вице-премьер Канады Христя Фриланд позировала с флагом Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА) и Украинской национальной ассамблеи - Украинской народной самообороны (УНА-УНСО (организация запрещена в России).

До этого агентство РИА Новости сообщало, что главы нескольких делегаций на конференции по Украине в Швейцарии выкрикивали «бандеровские лозунги» во время съемки группового фото.

15 июня агентство Bloomberg писало, что конференция по Украине в Швейцарии может не привести к мирному урегулированию конфликта. Отмечалось, что в Швейцарии не будет дипломатов из Китая, а уровень представительства стран — членов БРИКС говорит о безнадежных попытках украинской стороны привлечь на свою сторону государства глобального Юга.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о конференции по Украине в Швейцарии.