МИД Японии сообщил, что не интересуется у посетившего Москву депутата деталями его визита

У МИД Японии нет в планах узнавать детали переговоров с представителями России японского депутата Мунэо Судзуки, посетившего Москву. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Ёко Камикава, передает ТАСС.

«Мы в курсе сообщений о заявлениях депутата и российской стороны. На данный момент МИД не планирует получать объяснения относительно деталей поездки Судзуки», — сказала она.

3 октября Судзуки, который является первым из японских депутатов, посетившим Россию с февраля 2022 года, заявлял о необходимости сохранения диалога с Москвой.

Также он говорил, что за год в отношениях Японии и России было разрушено почти все, что выстраивали президент РФ Владимир Путин и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

До этого сообщалось, что «Ниппон исин» (Партия обновления Японии) обсуждает возможность применения мер в отношении депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки по причине несогласованной поездки в Россию. Установлено, что он оповещал о предстоящем визите в РФ палату, но не предупреждал свою партию.

Ранее МИД Японии обеспокоился сотрудничеством России и КНДР.