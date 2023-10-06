Даг Бэндоу, бывший помощник президента США Рональда Рейгана, назвал шесть главных ошибок США в отношениях с Россией, сообщает издание American Conservative.

По мнению Бэндоу — первая и главная ошибка: нарушенное обещание не расширять НАТО на восток до границ Российской Федерации. Вторая ошибка — операция НАТО в Югославии, которая поставила под угрозу геополитические интересы России. Третья ошибка — циничное отношение к обоим Минским соглашениям, которые, как признавались западные политики, были заключены для того, чтобы дать Киеву время вооружиться.

Четвертая ошибка — недостаточная реакция на обеспокоенность президента России Владимира Путина по поводу военного сотрудничества между Украиной и НАТО. Пятая ошибка — намеренное прерывание переговоров России и Украины в марте 2022 года ради продолжения военного конфликта.

Последней, шестой ошибкой Бэндоу считает накачивание украинской армии оружием и боеприпасами ради бессмысленного продолжения конфликта.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что российское ядерное оружие останется в Белоруссии, пока ядерное оружие Соединенных Штатов размещено в Европе.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.