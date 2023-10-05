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Путин рассказал детали расследования гибели Пригожина

Путин: в телах Пригожина и других пассажиров обнаружены фрагменты ручных гранат

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что по данным следствия, внешнего воздействия на самолет предпринимателя Евгений Пригожина не было. Об этом он рассказал в рамках выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин утверждает, что по данным следствия, в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат.

Он подчеркнул, что в рамках расследования не проводилась экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших при крушении самолета, хотя ее стоило бы провести.

Путин подчеркнул, что руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин буквально на днях докладывал ему об авиакатастрофе.

Также президент России добавил, что в офисе компании Пригожина в Санкт-Петербурге были обнаружены 10 млрд рублей наличными, а также пять килограммов кокаина.

До этого Следственный комитет России установил личности всех погибших при крушении самолета основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

23 августа принадлежащий Пригожину бизнес-джет, который совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Росавиация опубликовала имена людей, находившихся на борту судна, среди которых были сам Пригожин, командиры ЧВК, включая Дмитрия Уткина, а также три члена экипажа. По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».

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