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Путин оценил действия России в Нагорном Карабахе

Путин: РФ использовала все механизмы, чтобы обеспечить поддержку в Карабахе

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Максим Блинов/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона использовала все, чем располагала в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную составляющую.

Путин подчеркнул, что у России в Карабахе погибли люди, миротворцы, которые защищали армян Нагорного Карабаха. Он добавил, что РФ оказывала гуманитарную, медицинскую помощь, а также обеспечивала выход людей из региона.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что структуры безопасности, в которых состоит Армения, не являются эффективными.

Ранее Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Москва больше не может повлиять на решения Баку, а Нагорный Карабах находился в зоне ответственности миротворческого контингента российских ВС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что напряженность в регионе сохраняется и «даже имеет тенденцию к росту».

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.

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