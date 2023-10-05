Путин оценил действия России в Нагорном Карабахе

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона использовала все, чем располагала в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную составляющую.

Путин подчеркнул, что у России в Карабахе погибли люди, миротворцы, которые защищали армян Нагорного Карабаха. Он добавил, что РФ оказывала гуманитарную, медицинскую помощь, а также обеспечивала выход людей из региона.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что структуры безопасности, в которых состоит Армения, не являются эффективными.

Ранее Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Москва больше не может повлиять на решения Баку, а Нагорный Карабах находился в зоне ответственности миротворческого контингента российских ВС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что напряженность в регионе сохраняется и «даже имеет тенденцию к росту».

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.