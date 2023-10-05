Путин рассказал о созидательной основе сотрудничества Москвы и Пекина

Сотрудничество между Москвой и Пекином имеет созидательный характер и не направлено против третьих стран. Такое заявление во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» сделал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время правительства РФ и КНР активно взаимодействуют в торговой и логистической областях. Более того, оба государства заинтересованы в формировании новых логистических маршрутов.

Российский лидер добавил, что сейчас растет товарооборот по коридору «Север — Юг». При этом Пекин занимается налаживанием ряда маршрутов, которые проходят через среднеазиатские страны. Россия, в свою очередь, принимает участие в строительстве автомобильных трасс и железных дорог.

«Это все является предметом наших переговоров», — уточнил Путин.

Президент подчеркнул, что российские и китайские власти ведут «очень капиталоемкую работу». Более того, вся она имеет «созидательное начало» и ни в коем случае не направлена против других государств.

Также в ходе своей речи глава государства указал, что Запад всегда пытается увидеть врага в тех странах, которые не хотят следовать его принципам. Это, в том числе, касается Москвы и Пекина.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента посетить столицу КНР.