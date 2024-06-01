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Военкор рассказал, чем обстреливают Белгород

Военкор Симонов: ВСУ обстреливают Белгород кассетными HIMARS

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Aaron Favila/AP

Военный корреспондент RT Александр Симонов сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительным данным, атаковали Белгород и Белгородский район с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Предварительно, обстрелы велись HIMARS с кассетной боевой частью. Ждите официальной информации», — заявил он.

30 мая газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по территории РФ. По данным журналистов, речь идет об атаках на российские объекты «исключительно в районе Харькова». 31 мая The New York Times со ссылкой на источники рассказало, что Украина уже в ближайшие несколько часов или дней может начать наносить удары по РФ при помощи американского оружия. Также сообщалось, что Вашингтон намерен разрешить Киеву использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по российской территории.

Ранее Блинкен не исключил все более глубоких ударов оружием США по РФ.

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