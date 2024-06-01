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В результате атаки ВСУ по Харьковской области ранена женщина

В поселке под Купянском при атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница

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Мирная жительница пострадала в поселке Великий Выселок в Харьковской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом доложил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Жительница <...> получила серьезные осколочные ранения», — написал он.

Согласно информации главы ВГА, украинские войска вновь применили FPV-дрон с боевым зарядом против мирного населения области.

Он также добавил, что раненая была оперативно доставлена в медучреждение на территорию России, где ей успешно провели операцию. В настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Накануне заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил об атаке украинских военных на группу мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Волчанского округа региона.

Ранее Гладков сообщил об атаке FPV-дрона ВСУ на село Репяховка в Белгородской области.

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