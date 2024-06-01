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В приемной семье детей истязали и кормили мясом кошек и собак в Казахстане

В Казахстане детей истязали и кормили мясом кошек и собак в приемной семье

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Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане шестерых приемных детей истязали и кормили мясом кошек и собак. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

По информации издания, инцидент произошел в городе Шымкенте. Старший из шестерых детей, которых усыновила одна и та же семья в 2021 году, пришел к заведующей детским домом и попросил о помощи в связи с побоями со стороны приемных родителей. Выяснилось, что семейство проживало в небольшой времянке, а дети были очень худыми. На их телах заметили синяки и покраснения. При этом пятеро из них не могли говорить.

«Перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались», — рассказала детский омбудсмен по городу Жаннетта Жазыкбаева, передает «Sputnik Казахстан».

Дети также рассказали, что приемные родители кормили их мясом кошек и собак. Отмечается, что в сарае семейства обнаружили привязанных кошек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что на Ямале экс-воспитательницу частного детсада будут судить за истязание двух детей.

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