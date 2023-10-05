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МВФ ждет от Украины законов о финансовом мониторинге и налоговых проверках

МВФ ожидает от Украины законов о финансовом мониторинге и налоговых проверках

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) ждет от Украины принятия законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц и возобновления налоговых проверок. Об этом сообщил глава миссии фонда на Украине Гэвин Грей, пишет «Страна.ua».

«Я считаю, это два ключевых элемента», — завил он после визита делегации фонда. По словам Грея, решения ожидаются в ближайшее время.

Также он анонсировал ряд мер, которые фонд собирается рассмотреть, «преимущественно в сферах государственного управления, борьбы с коррупцией и налогово-бюджетной политике».

Делегация Международного валютного фонда прибыла на Украину в рамках запланированной выдачи кредита стране на $890 млн 1 октября.

Ранее украинский Минфин сообщил, что государственный долг Украины в августе увеличился на $1 млрд и достиг почти $133,9 млрд. Внешний долг достиг почти 70% от общей суммы. В конце августа ведомство заявляло, что госдолг Украины превысил $132 млрд, за июль он вырос на $4 млрд.

Ранее стало известно, что комитеты Европарламента (ЕП) проголосовали за выделение €50 млрд для создания фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины с 2024 по 2027 год. За проголосовали 86 представителей, 6 выступили против, 2 — воздержались.

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