Глава ОКР отреагировал на идею Украины допустить россиян на Игры-2024 в сборной беженцев

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал неприемлемым выступление российский спортсменов в сборной беженцев на Олимпийских играх-2024 в Париже, передает РИА Новости.

Так он отреагировал на идею Украины допустить россиян на Олимпиаду в сборной беженцев.

«Есть старинная мудрость — не рой другому яму, сам в нее попадешь. Поэтому хотел бы предостеречь тех, кто делает такие заявления, чтобы они сами в этой команде не оказались», — заявил он.

Кроме того, Поздняков подчеркнул, что потенциально не видит ни одного российского спортсмена на Играх во Франции. Он объяснил, что РФ не получала приглашение для выступления на турнире.

Также Станислав Поздняков назвал навязанными условия о нейтральном статусе для российских спортсменов для выступления на Олимпиаде в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее Татьяна Тарасова назвала условие принятия нейтрального статуса российскими спортсменами.