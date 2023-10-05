Евросоюз собирается выделить Армении 25 млн евро

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз направит Армении свыше 25 миллионов евро в качестве помощи после операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы выделили €5,2 млн. Я скажу сегодня премьеру Армении, что мы счастливы удвоить эту сумму до €10,2 млн. И что мы даем еще €15 млн помощи для бюджета Армении», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Гранаде намеревались пригрозить главе Азербайджана Ильхаму Алиеву принятием контрмер, если ситуация в Нагорном Карабахе будет ухудшаться.

Издание ссылается на одного из дипломатов Европейского союза. По его словам, Мишель, Макрон и Шольц в случае ухудшения ситуации в Нагорном Карабахе планировали использовать переговоры в Испании для оказания давления на президента Алиева. Отмечается, что возможные ответные меры заключались в применении санкций либо понижении уровня торговых и инвестиционных отношений с Баку.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.