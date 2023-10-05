Оппозиция Молдавии решила выдвинуть вотум недоверия кабмину

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о подготовке его оппозиционной партии социалистов к поднятию в парламенте страны вопроса о доверии к правительству, передает «Sputnik.Молдова». По его словам, эту инициативу должны поддержать их союзники в лице коммунистов.

«Сегодня [5 октября] наши депутаты вместе с коммунистами выдвинут вотум недоверия правительству [премьер-министра Дорина] Речана», — отметил Додон.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее президента Молдавии обвинили в атаке на нейтралитет государства.