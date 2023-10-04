В Киеве ответили главе МИД Австрии, призывающего к мирным переговорам по Украине

В Киеве ответили министру иностранных дел Австрии Александеру Шалленбергу, который надеется на мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителя украинского правительства.

«Даже если давление со стороны Брюсселя будет расти, мы не будем вести переговоры», — сказал украинский политик изданию.

Он также добавил, что Украине нужны военные успехи до конца текущего года, чтобы показать, что она способна одержать победу над Россией.

2 октября в преддверии встречи главы МИД стран Евросоюза в Киеве Шалленберг заявил, что Брюссель должен подумать о том, что будет с Украиной по завершении конфликта на ее территории.

Министр подчеркнул, что договоренности крайне важны, но они не должны быть схожи со статьей пять договора НАТО, которая предполагает общую защиту государства в случае нападения на него третьих стран.

Ранее в Австрии назвали ошибкой попытки стран Запада «отменить» Россию.